مدرب بتروجت: لقاء الزرقا صعب بدوري القسم الثاني

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لبتروجت أن لقاء الزرقا غدا "الثلاثاء" في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني في غاية الصعوبة رغم أن الزرقا بعد 4 جولات في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة بينما بتروجت السادس بـ4 نقاط.

وأضاف عبدالعال: الفوز على الفيوم الجمعة

الماضي في الدور التمهيدى لكأس مصر بثلاثة أهداف نظيفة كان مهما للخروج من الأزمة النفسية التي وقع فيها الفريق مؤخرا.

وأضاف أن الفوز جاء في وقته وفي أول لقاء يتولى فيه المسئولية الفنية وفي

أعقاب خساراتين متتاليتين للفريق أمام سيراميكا كليو باترا والنصر.

وقال هدفنا إعادة ترتيب الأوراق وتوظيف اللاعبين جيدا للعودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة رغم أن هناك عملا مهما مطلوبا وشاقا لتعويض النقاط الثمانية التي ضاعت في أربع مباريات من خساراتين وتعادل ولذلك فكل مباراة في الدوري أو الكأس بمثابة لاتقبل القسمة على اثنين خاصة الدوري للعودة سريعا للممتاز.