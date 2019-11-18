سموحة يفوز على الطيران في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحه على نظيره الطيران ١/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باتحاد الشرطه ضمن مباريات ذهاب الدور النهائي فى بطولة الدوري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هى الرابعة للفريق فى الدور النهائي وسبق لة الفوز في الثلاث مباريات السابقة على

كلا من: سبورتنج، القناة، طنطا.

يضم فريق سموحة كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامة، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد

، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى، محمد رضا .

ويتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق، باسم بكر مدرب لياقة بدنية، إبراهيم جمعة أخصائى تأهيل، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى.