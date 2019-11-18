هل سيلعب "بنزيمة" ضمن صفوف المنتخب الجزائري؟

ردّ مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي على حديث مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عن إمكانية لعبه لمنتخب آخر غير فرنسا، وقال إنه سعيد بالمهاجمين لديه في المنتخب.
وقال بلماضي في تصريحات قبل مباراة محاربي الصحراء أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2021 "أمتلك لاعبين مثل بغداد بو نجاح وإسلام سليماني وأندي ديلور وهلال سوداني.. إنني سعيد باللاعبين الموجودين لدي".
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، قد أكد مؤخرا أن مشوار بنزيمة -ذي الأصول الجزائرية- انتهى مع فرنسا، رغم الأداء المميز الذي يقدمه حاليا مع الريال وجعل الكثيرين يرشحونه للعودة للعب مع منتخب "الديوك".
ورد بنزيمة بتغريدة على موقع تويتر قائلا "يا نويل، اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، وعليك أن تعلم أنني الوحيد الذي يقرر موعد انتهاء مسيرتي الدولية، وإذا كنت تعتقد أن مشواري انتهى، فدعني ألعب لأحد المنتخبات الأخرى التي يمكنني تمثيلها وسنرى"، وهو ما فسره البعض برغبته في تمثيل منتخب بلاده الأصلية الجزائر.
وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعبين من تغيير جنسيتهم الرياضية بمجرد خوض مباراة رسمية مع المنتخب الأول، غير أن مصادر تحدثت بعد تصريحات بنزيمة عن مخرج للاعب عبر حرمانه من الجنسية الفرنسية، وهو ما سيسمح له بالتقدم بطلب للفيفا من أجل الحصول على فرصة تمثيل منتخب آخر.
المصدر: وكالات
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