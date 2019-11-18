اونلاين | كورة لايف now مشاهدة مباراة اسبانيا ورومانيا يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين مشاهدة مباراة اسبانيا cool kora رابط يوتيوبHD

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة اسبانيا ورومانيا بث مباشر اليوم 18-11-2019 اون لاين ماتش اسبانيا التصفيات المؤهلة ليورو 2020، يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة جديدة تجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب رومانيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ويأمل المنتخب الإسباني أن يحقق الفوز الثامن له خلال هذه التصفيات حيث شارك لاعبي المنتخب الإسباني خلال 9 مباريات حتى هذه اللحظة، حققوا الفوز في 7 مباريات وتعادل خلال مباراتين أمام كلاً من السويد والنرويج وانتهت المباراة بينهما بهدف لكلاً منهما، إلا أنه تمكن من تحقيق انتصاراً كبيراً خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب مالطة وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بـ 7 أهداف مقابل لا شئ، أما عن منتخب رومانيا الذي يخوض مباراته عازماً على تحقيق انتصاراً وقد صرح المدير الفني للفريق أنه قد استقر على لاعبي المباراة مشيراً إى أن الفريق لن يشهد غياب أي لاعب سواء للأصابة أو الإيقاف، وأكد أنه يثق دائماً بلاعبيه وأنهم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

اسبانيا Vs رومانيا.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة العاشرة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6 .

الملعب : واندا ميتروبوليتانو .

المعلق : عصام الشوالي .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .