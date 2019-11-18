اونلاين | يلا algeria شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا kora online بث مباشر مباراة الجزائر كورة لايف HD

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يواجه منتخب محاربي الصحراء algeria نظيره البوتسواني Botswana في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة ، مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

بطل إفريقيا منتخب الجزائر سيرحل إلى بوتسوانا من أجل خوض ثاني مواجهاته بعما تمكن من الظفر بأول 3 نقاط في مجموعته بعد الفوز الأول على منتخب زامبيا بخمسة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من بغداد بونجاح "هدفين" ورامي بن سبعيني وهلال سوداني ويوسف بلايلي.

لا شك أن منتخب الجزائر يعيش أفضل أيامه بعد أن نجح في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر بعد تقديم أداء ونتائج استثنائية تحت قيادة مدربه الوطني جمال بلماضي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام بتسوانا:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بن العمري - يوسف عطال

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في خط الوسط الدفاعي: إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة

في خط الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز

في خط الهجوم: بغداد بونجاح

توقيت مباراة الجزائر ضد بتسوانا:

ويحل منتخب الجزائر ضيفا على نظيره البتسواني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت ، التاسعة مساء بتوقيت سوريا ، السابعة مساء بتوقيت جرينتش "التوقيت العالمي"، الساعة العاشرة مساء بتوقيت جزر القمر ، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الجزائرية .

الخماسية التي سجلها المنتخب الجزائري في شباك زامبيا ستزيده قوة عندما يواجه الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب بوتسوانا في تجربة لن ينساها الأخير خاصة بعد حصد نقطة ثمينة من ملعب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وتمتلك الجزائر وفرة من اللاعبين في كل المراكز الأمر الذي يسهل لها الكثير من الفرص السهلة كالنجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، وإسماعيل بن ناصر نجم اي سي ميلان الإيطالي، ويوسف بلايلي الذي انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى أهلي جدة السعودي.