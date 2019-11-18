اونلاين | كورة ستار ALG مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر .. kora live رابط مباراة الجزائر اليوم LIVE

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يتجه المدرب جمال بلماضي ومحاربوه إلى بوتسوانا، اليوم الإثنين، حيث المواجهة الثانية ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، على ملعب بوتسوانا الوطني، وذلك في لقاء عنوانه تأكيد القوة والصدارة والرغبة في سحق المنافسين من قبل محاربي الصحراء.

المنتخب الجزائري استهل مشواره بالبطولة الأيام الماضية بضرب نظيره الزامبي على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بخماسية بيضاء في ظل أداء مقنع على الصعيد البدني والفني، مستوى لم يعرف رحمة أو شفقة، فيما اكتفى المنتخب البوتسواني بالتعادل مع نظيره الزيمبابوي ليعتلي المحاربين الصدارة.

ولم يتغير مستوى المنتخب الجزائري منذ تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي استضافتها الأراضي المصرية، حيث ظهر في أولى مواجهات التصفيات بمستوى خارق، كذلك البدلاء الذين شاركوا كان لهم التسجيل مثلما فعل هلال العربي سوداني بالمباراة الماضية.

موعد مباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 2، حكم مباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا الحكم الأوغندي علي سابيلا شيلانجيت، ويعلق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

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التشكيل الرسمي لـ(الجزائر)

حراسة المرمى: الرايس مبولحي.

المدافعون: رامي بن سبعيني، عيسى ميندي، جمال بلعمري، يوسف عطال.

لاعبو الوسط: إسماعيل بن ناصر، عجلان قديورة، سفيان فيجولي.

المهاجمون: يوسف البلايلي، رياض محرز، بغداد بونجاح.