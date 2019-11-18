اونلاين | ’’يلا شووت’’ مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر kora live كورة ستار i7sry رابط ماتش الجزائر بدون تقطيع beIN SPORT

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يسعى المنتخب الجزائري إلى مواصلة تألقه ونتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفاً على نظيره البوتسواني ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 لكرة القدم.

يحل المنتخب الجزائري حامل اللقب ضيفاً على بوتسوانا الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في كرة القدم، باحثا عن البناء على فوزه الساحق في الجولة الأولى، بينما يسعى المنتخب المصري بإشراف المدرب حسام البدري، إلى تعويض البداية المخيبة عندما يحل ضيفاً على منتخب جزر القمر.

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وتفوق المنتخب الجزائري على نظيره الزامبي 5-صفر ضمن الجولة الأولى، ما منحه صدارة مريحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة، بينما اكتفى المصري بتعادل 1-1 مع ضيفه الكيني في المجموعة السابعة.

وعاد منتخب "محاربو الصحراء" الجزائري إلى الساحة الإفريقية من حيث ودعها في تموز/يوليو الماضي، مقدماً الأداء القوي الذي أتاح له رفع الكأس القارية على إستاد القاهرة الدولي، متفوقاً على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية لنسخة 2019 من البطولة القارية التي استضافتها مصر. ويأمل فريق المدرب المحنك جمال بلماضي، في مواصلة تقديم هذا الأداء وصولاً إلى الدفاع عن اللقب في نسخة 2021 في الكاميرون.

وعوّل الجزائريون في المباراة الأولى على تشكيلة ضمت العديد من الأسماء التي ساهمت بتتويج البلاد باللقب القاري للمرة الثانية، لاسيما الهداف بغداد بونجاح صاحب هدفين ضد زامبيا، والذي انضم اليه على لائحة المسجلين كل من رامي بن سبعيني ويوسف بلايلي، إضافة إلى البديل العائد بعد غياب أشهر بسبب الإصابة، العربي هلال سوداني.

وفرض الجزائريون أنفسهم على أرضهم في بليدة، كالمنتخب الأفضل في مجموعته، مع صدارة النقاط الثلاث بفارق نقطتين عن بوتسوانا الثانية وزيمبابوي الثالثة، بينما تقبع زامبيا في المركز الأخير من دون نقاط.