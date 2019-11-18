رياضة | ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لصم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لصم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التفاوض مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في ميركاتو الصيف على أقصي تقدير.

ريال مدريد يستهدف ضم فان دايك

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول وأفضل لاعب في أوروبا 2019 خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

ريال مدريد يبدأ التفاوض مع ليفربول لضم فان دايك

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي ريال مدريد سيبدأ في التفاوض مع نادي ليفربول خلال الأيام القليلة القادمة لضم فان دايك الشتاء القادم.

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سبب رغبة ريال مدريد في ضم فان دايك

كما ذكرت التقارير أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم فان دايك رغم كبر سنه لتدعيم مركز الدفاع في الفريق الفترة القادمة.

ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم فان دايك

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد رصد مبلغ ضخم جدا لضم فان دايك في يناير القادم يصل إلى 100 مليون يورو.

مشاركات فيرجيل فان دايك مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك فيرجيل فان دايك في 18 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.