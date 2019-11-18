رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 18 نوفمبر: صدمة في ليفربول بسبب صلاح.. وماني يتراجع أمام الفرعون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم 18 نوفمبر: صدمة في ليفربول بسبب صلاح.. وماني يتراجع أمام الفرعون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الإثنين 18 من نوفمبر الجاري.

"أخبار صلاح اليوم"

محمد صلاح يغادر دبي بعد تلقي العلاج

غادر محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مدينة دبي الإماراتية صباح اليوم، الاثنين، بعد إجازة قصيرة قضاها للتعافى من الإصابة التى يعانى منها في الكاحل.

وكان صلاح غاب عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون.

وقال موقع "العين الرياضية" أن محمد صلاح، أنهى برنامجه العلاجي فى دبى بإحدى صالات الألعاب الرياضية لمواصلة التعافى من الإصابة التي يعاني فى الكاحل.

صلاح يصدم جماهير ليفربول قبل مواجهة بالاس

تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين صدمة قوية حيث اقترب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي و اللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون من الغياب عن مباراة ليفربول المقبلة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويرى الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح ليس قادرًا حتى اليوم الإثنين على المشاركة في مباراة كريستال بالاس بصورة طبيعية رفقة روبيرتسون بينما تعافي جو جوميز من الاصابة وأصبح جاهزا للمباراة أمام فريق كريستال بالاس.

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ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق كريستال بالاس يوم 23 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

"أخبار صلاح الآن"

ليفربول يحتفل بمرور عامين على هدف صلاح في ساوثهامبتون

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال اليوم الإثنين بمرور عامين على هدف المصري محمد صلاح الصاروخي، في شباك ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر"، مقطع فيديو لهدف محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون معلقًا عليه: "في مثل هذا اليوم من عام 2017، سجل محمد صلاح هذا الهدف الرائع في شباك ساوثهامبتون".

صلاح يتفوق على ماني في ليفربول

أعلن ترانسفير ماركت الموقع العالمي المسئول عن تحديد القيمة التسويقية للاعبين، عن القيمة التسويقية للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الحالية.

وأنصف الموقع العالمي صلاح، في القيمة التسيقية حيث تربع على عرش أغلى لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق.

وجاءت القيمة التسوقية للفرعون المصري بقيمة 150 مليون يورو، وهو الأغلى في صفوف الريدز، متفوقاً على زميله ساديو ماني الذي يحتل المرتبة الثانية بـ120 مليون.