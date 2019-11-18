رياضة | وزارة الرياضة تعتمد مبلغ 32مليون و200 ألف جنية قيمة الدفعة الرابعة لعدد 24اتحاد اولمبي للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تعتمد مبلغ 32مليون و200 ألف جنية قيمة الدفعة الرابعة لعدد 24اتحاد اولمبي للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اعتماد صرف مبلغ 32 مليون و200 ألف جنية قيمة الدفعة الرابعة من المخصصات المالية لعدد 24اتحاد للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تتابع استعدادات كافة الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية فضلا عن تلبية كافة متطلباتها ومتطلبات اللاعبين المتأهلين للدورة الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠

وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد المقبلة فصلا عن دعمها ودعم ابطالنا الرياضيين لرفع علم مصر فى مختلف البطولات على كافة المستويات الأوليمبية والدولية والقارية والعالمية .

يأتي صرف الدفعة الرابعة من وزارة الشباب والرياضة للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 للاتحادات الرياضية التي قامت بتسوية ما يعادل الدفعة الأولي والثانية من دعم وزارة الشباب والرياضة . وياتي في مقدمتها اتحادات ( الجمباز - الفروسية - الرماية - القوس والسهم - الجودو - المصارعة )