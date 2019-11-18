رياضة | مصر تفوز على الامارات والمغرب تفوز على السعودية والرئيس الاقليمى يفتتح الكأس الاقليمى للفوربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على الامارات والمغرب تفوز على السعودية والرئيس الاقليمى يفتتح الكأس الاقليمى للفوربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر للفوربول الموحد والذى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانهم من غير المعاقين فوزه الأول على منتخب الامارات 10/4 فى اولى مباريات الكأس الاقليمى للفوربول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021 ، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بصالة الشباب والرياضة بالسادس من اكتوبر ، بينما فاز منتخب المغرب للاناث على منتخب السعودية 13/2

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من سفراء الدول العربية المشاركة فى الالعاب والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولى و الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات .

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وكان المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى قد اعطى الاذن بانطلاق المباريات الرسمية التى تشهد مشاركة 11 فريقيا للذكور والاناث والموحد من 6 دول هىى مصر الدولة المنظمة والسعودية والمغرب والاردن والكويت والامارات ، لتصعيد 6 فرق للمشاركة فى عالمية السويد2021 حيث يصعد الاول والثانى من الذكور والاول والثانى من الاناث والاول والثانى من الموحد .

ورحب المهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري ببعثات الدول العربية ، ومشاركتهم فى اول كأس يقام فى رياضة جديدة ، مقدم الشكر للرئاسة الاقليمية لدعمها ومساندتها للبرنامج المصري ، ومتنميا بأن تحقق اقامة تلك الكأس الهدف من اقامتها بانشار رياضة جديدة تضاف الى رياضات الاولمبياد الخاص ، ومتمنيا ان يحقق لاعبو الاولمبياد الخاص سواء الذكور او الموحد الفوز باحدى بطاقات التأهل للسويد .

فيما تنطلق صباح الثلاثاء فى الساعة التاسعه صباحا مباريات اليوم الثانى حيث يلتقى منتخبي مصر مع الاردن ذكور ، والامارات والمغرب اناث .