رياضة | خطة أوراوا لخطف اللقب الآسيوي من الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة أوراوا لخطف اللقب الآسيوي من الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الياباني تسويوشي أوتسوكي المدير الفني لفريق أوراوا ريد الياباني عن مباراة فريقه المرتقبه أمام الهلال السعودي، المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت بعثه الهلال قد وصلت إلى اليابان، أمس الأحد، بناء على قرار من مدرب الزعيم رازفان لوشيسكو الذي فضل السفر مبكرا؛ لضبط الساعة البيولوجية للاعبين، وليعتادوا على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، مؤكدا أنه يسعى إلى التغلب على كل المعوقات قبل اللقاء وتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

وقال أوتسوكي في تصريحات خلال مؤنمر صحفي: "لاعبي فريقي سيعملون جيدا لتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الذهاب".

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وتابع: "اللاعبين خاضوا تجارب أصعب بكثير وحسموها لصالحهم، لذا من السهل التغلب على الهلال في النهائي، فنحن سنقاتل من أجل اللقب الآسيوي، وسأقوم ببعض التعديلات على الجانب الأيسر".

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

