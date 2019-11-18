رياضة | تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد تعادل كينيا مع توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد تعادل كينيا مع توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع منتخب جزر القمر بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021.

موقف مصر من التأهل بعد التعادل مع جزر القمر :-

وقدم منتخب مصر مستوى سلبي للغاية في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج المنتخب الوطني المصري للفوز في المباراتين القادمتين أمام منتخب توجو من أجل زيادة حظوظه في التاهل لبطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد فوز منتخب جزر القمر في الجولة الأولى على منتخب توجو، وأيضاً تعادل منتخب توجو مع منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويأتي ترتيب المجموعة بعد تعادل مصر مع جزر القمر وتعادل منتخب كينيا مع توجو :-

1- جزر القمر 4 نقاط.

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2- مصر نقطتين.

3- كينيا نقطتين.

4- توجو نقطة واحدة.

مباراة كينيا ضد توجو بعد تعادل مصر :-

وكانت نتيجة مباراة منتخب توجو مع منتخب كينيا في مصلحة منتخب مصر، خاصة وأن فوز أحد المنتخبين كان سيطيح بمنتخب مصر من المركز الثاني في المجموعة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو في الجولتين القادمتين الثالثة والرابعة، وسيواجه منتخب كينيا في الجولة الخامسة، ويستضيف منتخب جزر القمر في الجولة الأخيرة.