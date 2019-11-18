رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم الأثنين 18 نوفمبر على أحداث مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر اقامتها بدولة الكاميرون.

وشهدت الجولة إنتهاء المباراتين بنتيجة التعادل، حيث تعادل منتخب مصر مع مضيفه جزر القمر سلبياً، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة كينيا مع توجو.

تعادل إيجابي بين كينيا وتوجو

تعادل منتخب كينيا وضيفه منتخب توجو في المرحلة الثانية من المجموعة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.

تقدم يوهان أوتشينج اومولو لمنتخب كينيا في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول للقاء، قبل أن يتعادل حكيم أورو ساما لصالح منتخب توجو في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

تعادل منتخب مصر مع جزر القمر

وواصل منتخب مصر آداؤه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، في مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية مباراة كينيا وتوجو

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وبذلك يصبح ترتيب المجموعة السابعة كالتالي.

1- جزر القمر 4 نقاط

2- كينيا نقطتان

3- مصر نقطتان

4- توجو نقطة واحدة.

مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة

مصر - توجو ملعب القاهرة الدولي يوم 31 أغسطس 2020

كينيا - جزر القمر (مدينة نيروبي) يوم 31 أغسطس 2020.