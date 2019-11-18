رياضة | مجموعة مصر.. كينيا تتعادل مع توجو في تصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. كينيا تتعادل مع توجو في تصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب كينيا مع نظيره منتخب توجو بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل منتخب كينيا الهدف الأول عن طريق أمولو في الدقيقة 35 ثم تعادل منتخب توجو في الشوط الثاني عن طريق ساما في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان المنتنخب المصري قد تعادل اليوم مع نظيره منتخب جزر القمر بهدف لمثله في مباراة لم تشهد ظهور جيد للفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات جاء الترتيب كالتالي:

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1- جزر القمر 4 نقاط

2- كينيا نقطتين

3- مصر نقطتين

4- توجو نقطة واحدة