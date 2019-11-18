رياضة | النجم الساحلي يعلن رسمياً تعيين جاريدو مدربا للفريق قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يعلن رسمياً تعيين جاريدو مدربا للفريق قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي، بالإعلان رسمياً اليوم الإثنين، عن إسناد المهمة الفنية للفريق إلى الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي عبر فيسيوك:" تولي جاريدو مهمة الفريق خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق.

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ويخوض الفريق الساحلي مواجهة قوية أمام الأهلي في ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الجاري، بافتتاحية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية، وكذلك توج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغرب.

ودرب جاريدو خلال مسيرته التدريبية عدة أندية كفياريال، وريال بيتيس الإسبانيين، وكلوب بروج البلجيكي، والاتفاق السعودي، والعين الإماراتي.