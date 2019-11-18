رياضة | وزير الرياضة للاعبي المنتخب الاوليمبي: الجماهير المصرية في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة للاعبي المنتخب الاوليمبي: الجماهير المصرية في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال اللقاء ، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتي حصد فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط .
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة الغد هي مرحلة جديدة في البطولة تتطلب بزل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد ، مشيراً إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .
وقال أشرف صبحي أن الجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الاوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير مؤكداً إلى أن الجماهير في انتظار تحقيق حلم التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020 .
وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الاوليمبي اليوم ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة للمنتخب لتحفيز اللاعبين .
يذكر أن منتخب مصر الاوليمبي قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1 .