شكرا لقرائتكم خبر عن السويد بقوتها الضاربة تواجه شباك جزر الفارو والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 أعلن الجهاز الفني لمنتخب السويد بقيادة مدربه "يانه أندرسون" عن تشكيل مباراة الليلة أمام جزر الفارو ، حيث مواجهة الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو ٢٠٢٠ عن المجموعة السادسة المنتظر إقامتها على ملعب "فريندس أرينا" بالعاشرة إلا ربع مساء.

ضم تشكيل المنتخب السويدي الأسماء التالية: حراسة المرمى: كريستوفر نورد فيلدت خط الدفاع: ريكاردو جايلولو، بونتس يانسون، فيليب هيلاندير، ماركوس. خط الوسط: معمر تانكوفيتش، ماتياس سفانيبرج، كريستوفر، كين سيما. Advertisements خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، سابيستيان أندرسون. بينما جاء تشكيل جزر الفارو تحت قيادة فنية للمدرب "لارس أولسن" على النحو التالي: حراسة المرمى: جونار نيلسن. خط الدفاع: هيني فاتنسدال، غريجرسن، روجي بالديفنسون. خط الوسط: جولي سورينسن، سولفي فاتنهامار، براندو أولسن، فيلجورمر. خط الهجوم: يول سيمون، كليمنت أولسن، يوانيس بيارتاليت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويد بقوتها الضاربة تواجه شباك جزر الفارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.