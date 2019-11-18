شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمم أوروبا .. التشكيل الرسمي لمباراة جبل طارق وسويسرا والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 سويسرا يحل منتخب سويسرا ضيفاً على منتخب جبل طارق بملعب "فيكتوريا" ضمن ختام مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الامم الاوروبية يورو 2020.

ويسعى منتخب سويسرا لتحقيق الفوز ليضمن رسمياً التأهل للنهائيات التي ستقام الصيف المقبل. وأعلن المدربان جوليو ريباس المدير الفني لمنتخب جبل طارق، وفلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لسويسرا عن تشكيل فريقيهما للمباراة والذي جاء كما يلي. جبل طارق كولينج Advertisements جوزيف تشيبولينا - بارنيت - روي تشيبولينا - سيرجانت بريتو - محمد بدر - مويلحي - ووكر - كاسيسارو دي بار سويسرا سومير - إيلفيدي - رودريجيز لانج - زكريا - تشاكا - بينيتو فارجاس - إيتين - فاسانشات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات أمم أوروبا .. التشكيل الرسمي لمباراة جبل طارق وسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.