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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. تعادل إيجابي بين توجو وكينيا والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
تعادل المنتخب التوجولي بهدف لكل منهما أمام ضيفه الكيني، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة السابعة والتي تضم المنتخب المصري في تصفيات أمم أفريقيا 2021.
مباراة توجو وكينيا
وتقدم المنتخب الكيني عن طرييق أومولا في الدقيقة 35 وتعادل المنتخب التوجولي عن طريق أولا ساما مع الدقيقة 64 من عمر المباراة.
ترتيب المجموعة السابعة " مجموعة مصر"
وتضم مجموعة كينيا وتوجو منتخبي مصر وجزر القمر، واللذان تعادلاً سلباً في مباراتهما سوياً عصر اليوم الإثنين.
ليحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب توجو في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين بعد التعادلين المخيبن أمام كينيا 1-1، في الجولة الأولى وجزر القمر في الجولة الثانية .
وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.
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