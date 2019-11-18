شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إسبانيا أمام رومانيا في ختام تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 منتخب أسبانيا يلتقي بعد قليل منتخب أسبانيا مع نظيره منتخب رومانيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب " واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات، من التصيفات الاوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

حيث حسم المنتخب الإسباني التأهل رسميا إلى نهائيات يورو 2020 بإعتلاء قمة ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة جمعهم من الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراتين. Advertisements حيث جاء تشكيل إسبانيا كالتالي: حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا. خط الدفاع: جايا - سيرخيو راموس - مارتينيز - كارفاخال. خط الوسط: بوسكيتي - نيجويز - رويز. خط الهجوم: موراتا - كازورلا - بالاجيرو.

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