تشكيل ناري لإيطاليا أمام أرمينيا في تصفيات يورو 2020

الإثنين 18 نوفمبر 2019

إيطاليا

يلتقي بعد قليل منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أرمينيا، على استاد رينزو باربيرا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020.



يبحث المنتخب الإيطالي اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يتطلع العملاق الإيطالي لتحقيق العلامة الكاملة في مشواره بالتصقيات بعدما حقق 9 انتصارات من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق في الفترة الماضية، وحسم بطاقة التأهل مبكرا.

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ومن المقرر أن يبدأ روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرجو.

خط الدفاع: بيراجي - رومانيولي - بونوتشى - لورينزو.

خط الوسط: باريلا - جورجينهو - تونالي - زانيولو.

خط الهجوم: إميبولي - كييزا.