- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لإيطاليا أمام أرمينيا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
يلتقي بعد قليل منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أرمينيا، على استاد رينزو باربيرا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020.
يبحث المنتخب الإيطالي اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يتطلع العملاق الإيطالي لتحقيق العلامة الكاملة في مشواره بالتصقيات بعدما حقق 9 انتصارات من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق في الفترة الماضية، وحسم بطاقة التأهل مبكرا.
ومن المقرر أن يبدأ روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: سيرجو.
خط الدفاع: بيراجي - رومانيولي - بونوتشى - لورينزو.
خط الوسط: باريلا - جورجينهو - تونالي - زانيولو.
خط الهجوم: إميبولي - كييزا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري لإيطاليا أمام أرمينيا في تصفيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.