شكرا لقرائتكم على خليل لـ"الخليج 365": حسام البدرى "مهزوز" وما عندوش خبرة المنتخبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق على خليل مدير مدارس الكورة بنادى الزمالك على أداء حسام البدرى مع المنتخب الوطنى فى الفترة الحالية بعد المستوى الذى لم يرق لطموحات الجماهير المصرية فى أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
قال خليل خلال حواره لـ"سوبركورة" إن من الطبيعى أن يبقى حسام البدرى "مهزوزا" ولا يمتلك الثقة، خاصة أنه لم يقم بتدريب المنتخبات قبل ذلك.
تمنى نجم الزمالك الأسبق التوفيق لحسام البدرى فى الفترة القادمة حتى يضع يده على التشكيل والتوليفة المناسبة للفراعنة، وتحقيق الجماهير بالصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتعادل المنتخب الوطنى فى أول جولتين أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.
كان مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أسند مهمة مدير مدرسة الكرة لـ على خليل بديلا لـ عبد الحميد بسيوني فيما يتولى سامي الشيشينى مهمة الاشراف على قطاع الناشئين.
وينشر الخليج 365 الحوار كاملا مع أسطورة نادي الزمالك السابقة خلال ساعات قليلة..
كانت هذه تفاصيل خبر على خليل لـ"الخليج 365": حسام البدرى "مهزوز" وما عندوش خبرة المنتخبات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.