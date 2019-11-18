شكرا لقرائتكم فايلر يرفض التسرع فى تجهيز اليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الاستعجال في تجهيز المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، وهي التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأكد غياب اليو ديانج عن فريقه في مباراة الجونة في الدوري العام، في الوقت الذي أكد الجهاز الطبي أن هناك صعوبة أيضاً في تجهيزه لمباراة النجم الساحلي بدوري الأبطال، الأمر الذي جعل فايلر يطالب الجهاز الطبي بعدم الاستعجال في اعادته للتدريبات خاصة وأن هناك أكثر من بديل له على الرغم من إصابة حمدي فتحي أيضاً، وعلى رأسهم القائد حسام عاشور.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة يوم 25 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بينما يواجه النجم الساحلي، على استاد رادس، يوم 29 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.