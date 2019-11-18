شكرا لقرائتكم الأربعاء.. طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتم يوم الأربعاء 20 نوفمبر المقبل طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق والذي سيشهد مواجهة فريق “Y 20” أمام الهلال.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الشخصي في "تويتر" طرح تذاكر حفل الاعتزال والذي يأتي ضمن موسم الرياض الذي يمتد حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال بكامل نجومه مطلع ديسمبر المقبل.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.