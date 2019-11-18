الاتحاد البيضاوي يفوز بكأس العرش لأول مرة في تاريخه









اسماء السيد - الرباط: فاز فريق الاتحاد البيضاوي، الاثنين، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، بمسابقة كأس العرش في كرة القدم، للموسم 2018 – 2019، لأول مرة في تاريخه، بعد هزمه لفريق حسنية أغادير بهدفين لواحد.

وكان الفريق البيضاوي، الممارس في دوري الدرجة الثانية، قد حقق إنجازا تاريخيا عقب تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة هدف لصفر في الدور نصف النهائي على فريق الدفاع الحسني الجديدي، بينما وصل فريق حسنية أكادير للمقابلة النهائية بعد تجاوزه عن ذات الدور فريق المغرب التطواني بثلاثية نظيفة.

وكان "حسنية أغادير" سباقا للتسجيل عن طريق مهاجمه ماليك سيسي، منذ الدقيقة الـ14، قبل أن يعادل الفريق البيضاوي النتيجة في الدقيقة الـ17 عن طريق لاعبه أسامة المليوي، الذي سيعود، في الدقيقة 76، ليسجل لفريقه هدف الفوز التاريخي من ضربة جزاء، أعلن عنها الحكم عادل زوراق بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (الفار).

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وتسلم عميد الفريق البيضاوي كأس العرش من يد الأمير مولاي رشيد ، الذي ترأس المباراة النهائية. كما تسلمها عميدا كل من فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية وفريق فتح سطات لكرة القدم داخل القاعة، اللذان توجا بالمسابقة، بعد تجاوزهما، الأحد، تواليا، لفريقي شباب أطلس خنيفرة والمدينة العليا القنيطرة.

وبفوزه في نهائي 2018 – 2019 يصير الاتحاد البيضاوي الفريق الـ18 الذي توج بالمسابقة، التي بدأ تنظيمها بعد استقلال المغرب، حيث انطلقت في أول موسم لها سنة 1957. وكان "مولودية وجدة" أول فريق يتوج بها.

وسبق أن فاز بكأس العرش 17 فريقاً. ويعتبر الجيش الملكي الأكثر تتويجاً بـ11 مرة، وذلك سنوات 1959، 1971، 1984، 1985، 1986، 1999، 2003، 2004، 2007، 2008 و2009، متبوعا بالوداد البيضاوي بـ 9 مرات، سنوات 1970، 1978، 1979، 1981، 1989، 1994، 1997، 1998 و2001؛ ثم الرجاء البيضاوي بـ 8، سنوات 1974، 1977، 1982، 1996، 2002، 2005 و2012 و2017؛ والكوكب المراكشي بـ6 مرات، سنوات 1963، 1964، 1965، 1987، 1991 و1993، وذلك إلى جانب الفتح الرباطي، بنفس العدد (6)، سنوات 1967، 1973، 1976، 1995، 2010 و2014. وتأتي مولودية وجدة في المرتبة السادسة بـ4 مرات، سنوات 1957، 1958، 1960 و1962، والمغرب الفاسي، في نفس الرتبة وبنفس العدد (4)، سنوات 1980، 1988، 2011 و2016، ثم الأولمبيك الرياضي بـ 3 مرات، سنوات 1983، 1990 و1992؛ متبوعاً بأولمبيك خريبكة مرتين، سنتي 2006 و2015، ثم النادي القنيطري سنة 1961، والنهضة السطاتية سنة 1969، وشباب المحمدية سنة 1975، والنادي المكناسي سنة 1966 ومجد المدينة سنة 2000، والراسينغ الرياضي سنة 1968، والدفاع الجديدي سنة 2013، ونهضة بركان سنة 2018.