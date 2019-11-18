أحمد مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة الزمالك

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مرتضى منصور، عن موعد ظهور قناة الزمالك الجديدة، مشيرة بأنه هتظهر القناة على شاشة التليفزيون خلال أيام، حيث تعد القناة الناقلة الرسمية لكافة أخبار القلعة البيضاء والتي ترضي أذواق جماهير وعشاق الزمالك.

وتابع مرتضى بأنه يتم في الوقت الحالي تصوير البروموهات الخاصة ببرامج القناة، مؤكداً على أن ظهور القناة سيرضي آمال وطموحات جماهير الزمالك.

من الجدير بالذكر أن تتضمن خريطة البرامج الرياضية في قناة الزمالك كلاً من “برنامج صباحي، برنامج أخبار، توك شو، برنامج الناشئين، بالإضافة إلى ألعاب أخرى”، يمكنكم مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات تردد 11449.