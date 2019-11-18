الزمالك يكتسح الجونة بنتيجة 6/1 ويعزز صدارة دورى 2001

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كما فاز شباب الأهلي على طلائع الجيش خارج الديار بنتيحة 2/1 وسجل هدفي القلعة الحمرا محمد ياسر وعربي بدر ليرفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة.
وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:
فوز الزمالك على الجونة 6-1
فوز حرس الحدود على طنطا 2-1
فوز الأهلي على طلائع الجيش 2-1
فوز بيراميدز على وادي دجلة 1-0
فوز مصر المقاصة على الإسماعيلي 2-0
فوز الاتحاد على المصري 1-0
تعادل إنبي مع إف سي مصر 3-3
تعادل سموحة مع الإنتاج الحربي 0-0
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