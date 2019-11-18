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الزمالك يكتسح الجونة بنتيجة 6/1 ويعزز صدارة دورى 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ15 ببطولة دورى الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الزمالك على الجونة بنتيجة 6/1، ليعزز صدارته لجدول المسابقة برصيد 34 نقطة، وأحرز أهداف القلعة البيضاء كل من:  ''كريم محمد (هاتريك) - أسامة فيصل - حسام أشرف - حاتم محمد''.

 

كما فاز شباب الأهلي على طلائع الجيش خارج الديار بنتيحة 2/1  وسجل هدفي القلعة الحمرا محمد ياسر وعربي بدر ليرفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة.

 

وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي: 

 

 فوز الزمالك على الجونة 6-1

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فوز حرس الحدود على طنطا 2-1

فوز الأهلي على طلائع الجيش 2-1

فوز بيراميدز على وادي دجلة 1-0

 فوز مصر المقاصة على الإسماعيلي 2-0

فوز الاتحاد على المصري 1-0

تعادل إنبي مع إف سي مصر 3-3

 تعادل سموحة مع الإنتاج الحربي 0-0

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