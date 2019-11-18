اخبار الرياضه

أف سي مصر يستقر على تدعيم الهجوم فى يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أف سي مصر يستقر على تدعيم الهجوم فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق أف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد على تدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لحل أزمة العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق في مباريات الدوري التي خاضها.

ويحتل فريق أف سي مصر المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 3 أهداف فقط في المباريات الخمسة.

ويفاضل الجهاز الفني بين التعاقد مع مهاجم أفريقي أو مصري، بعدما تلقى العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب من كوت ديفوار ومالي وبنين، وسيتم حسم مصيرهم خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وحقق فريق أف سي مصر الفوز اليوم علي فريق أسوان بهدف نظيف وديًا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطني الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر اللتين انتهيا بالتعادل في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أف سي مصر يستقر على تدعيم الهجوم فى يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا