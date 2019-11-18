أف سي مصر يستقر على تدعيم الهجوم فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق أف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد على تدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لحل أزمة العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق في مباريات الدوري التي خاضها.
ويحتل فريق أف سي مصر المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 3 أهداف فقط في المباريات الخمسة.
ويفاضل الجهاز الفني بين التعاقد مع مهاجم أفريقي أو مصري، بعدما تلقى العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب من كوت ديفوار ومالي وبنين، وسيتم حسم مصيرهم خلال الأيام المقبلة.
وحقق فريق أف سي مصر الفوز اليوم علي فريق أسوان بهدف نظيف وديًا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطني الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر اللتين انتهيا بالتعادل في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر.
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