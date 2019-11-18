سوبر كورة.. شاهد تعليق الجماهير المصرية على أداء المنتخب مع حسام البدرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المنتخب المصرى سلبيًا مع جزر القمر فى المواجهة التى جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 والتى أقيمت بملعب الأخير. بهذه النتيجة رفع المنتخب المصرى رصيده لنقطتين فى مشوار التأهل للكاميرون ليحجز المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة والتى ينتظر خلال المباريات المقبلة إلى تعديل المسار خلال المواجهات المقبلة خاصة أن الجماهير المصرية تتطلع مع حسام البدرى المدير الفنى الجديد وجهازه المعاون العودة بالفراعنة إلى مرحلة الكرة الجميلة التى غابت على يد المدربين الأجانب خلال الفترة الماضية. Advertisements لمشاهدة تعليق الجماهير على أداء المنتخب مع حسام البدرى اضغط هنا

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