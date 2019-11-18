شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر.. الفراعنة بالمركز الثالث وجزر القمر يتصدر في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد منتخب مصر فى المركز الثالث بترتيب مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الكينى مع توجو بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان المنتخب الوطنى محتلاً المركز الثانى بعد التعادل السلبى مع جزر القمر صاحب المركز الأول، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الأخير، قبل أن يتعادل المنتخب الكينى مع توجو يتعدل ترتيب المجموعة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية.

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ويعتلى منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب كينيا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وتوجو فى المركز الأخير بنقطة واحدة.



