سوبر كورة يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه المزدوجة في مباراة مصر وجزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي لإصابة مزدوجة خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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