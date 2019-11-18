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رئيس جزر القمر والسفير المصرى يودعان بعثة منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، ومحمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، والقائم بأعمال السفير المصرى فى جزر القمر، على توديع بعثة المنتخب الوطنى برئاسة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، قبل العودة إلى القاهرة.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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بهذه النتيجة حافظ جزر القمر على تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى مؤقتًا منتظرًا نتيجة كينيا وتوجو فى السادسة مساء اليوم بنفس المجموعة.

وعقد رئيس جزر القمر جلسة سريعة مع جمال محمد على رئيس بعثة الفراعنة قبل المغادرة، كما أصر السفير المصرى على مرافقة البعثة لحين استقلال طائرة العودة إلى مصر.


جمال محمد على مع رئيس جزر القمر والسفير المصرى

 

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