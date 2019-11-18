شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد جهود محمد الشامي أمام الجزيرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد الشامى جناح الإسماعيلى عن مواجهة الجزيرة إثر حصوله على الإنذار الثانى في لقاء الذهاب.

ويحل الدراويش ضيفًا على بطل الإمارات، في إياب دور الــ16 من البطولة العربية يوم 26 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم السبت المقبل تحضيرًا للقاء المرتقب عقب الانتصار بلقاء الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.