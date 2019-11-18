شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى يعلن وفاة أحمد رفاعى طبيب قطاع ناشئي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوم الإثنين، أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد الزمالك السابق، وفاة أحمد رفاعى طبيب قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لسامي الشيشينى نجم النادى السابق بديلاً لطارق يحيى الذى تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. كما استقر مجلس الزمالك على إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة لعلى خليل بديلاً لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن قطاع الناشئين بالنادى الأبيض لمعاونة طارق يحيى فى مهمته. وكان الثنائى طارق يحيى وعبد الحميد بسيونى قد حصلا على موافقة النادى الأبيض لتولى المهمة الفنية لطلائع الجيش ورحب مجلس إدارة الزمالك متمنيًا لهما التوفيق فى تجربتهما بطلائع الجيش.

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