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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحشد خزينته لضم أفضل لاعب في أوروبا والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
وذكرت شبكة "دياريو جول"الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط لبدء المفاوضات مع ليفربول من مبلغ 120 مليون يورو بالرغم من كبر سن اللاعب فيرجيل فان دايك لكنه يدرك كيف وصلت الأسعار في سوق اللاعبين.
كما يخطط رئيس ريال مدريد لوضع واحد من الرباعي على طاولة ليفربول، إيسكو، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، أو لوكا مودريتش، كجزء من الصفقة لتسهيل المفاوضات بين الطرفين.
و يرتبط فيرجيل فان دايك مع ليفربول بعد يمتد حتى يونيو 2023، ويتمسك كلوب باستمراره مع الفريق بوصفه أحد أبرز أعمدة الفريق منذ انضمامه قادماً من ساوثهامبتون.
الجدير بالذكر ان فان دايك قد حسم جائزة افضل لاعب في اوروبا من بين الوحشين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي والذين يتنافسون مع بعضهم علي جائزة الكرة الذهبية في يناير القادم .
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