بياتيك: "عندما ارحل من ميلانو سيصبح سعري 70مليون يورو "

الإثنين 18 نوفمبر 2019

بياتيك

أجرت محطة "تي في بي " الرياضية احدي قنوات التليفزيون البولندي حوار صحفي مع كرازستون بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب بولندا.

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بدأ صاحب 23عاما في الحديث عن خططه المستقبلية لمسيرته الكروية الناڜئة "كنت أركز علي العمل ، في كره القدم دائما عن وضع أهداف جديده. الآن انا يستحق 38مليون يورو ، ولكن في المرة القادمة حينما ارحل الي أحد الأندية أود ان تصبح قيمتي السوقية ما بين 60-70 مليون يورو . يجب ان أكون طموحا ، ساعمل علي ذلك انا في بداية مسيرتي ، خاصة وأنه الموسم الثاني لي فقط في الدوري الإيطالي ، واحد من البطولات الخمس الكبري في العالم ".

صاحب الثلاث أهداف فقط في ١٢مباراة خاضها هذا الموسم برفقة ميلان الإيطالي هذا الموسم الجديد ، تحدث عن اسباب ابتعاده عن تسجيل الأهداف مع الفريق الإيطالي ،يرجع اخر هدفه سجله بياتيك مع ميلان منذ 20اكتوبر الماضي وبالتحديد في شباك ليتشي ضمن إطار الجولة الثامنة من منافسات الدورى الايطالي وانتهت هذه المقابلة بالتعادل الإيجابي 2/2. علي جانب آخر تراه يتألق مع منتخب بولندا سجل ٤اهداف في ثمان مباريات خاضها في التصفيات وساهم في تصدر البولنديين مجموعتهم وضمان التأهل الي يورو ٢٠٢٠.

وتابع: انا انظر في المراه وابحث عن الخطا بداخلي. في البداية ، كفريق ، لم نخلق العديد من الفرص. ستتحسن ، ساطلق النار مجددا للصحفيين الإيطاليين في يوم من الأيام كنت البابا لكره القدم وفي اليوم التالي كنت اسوا لاعب. انا اقبل ذلك لا أحد يضع نفسه في حذائي ، أغطية الصحف لا تلمسني ". وأكمل: "لقد صدمت. في المباراة الاولي ضد نابولي ارتديت سماعات الراس ، ولكن يمكن ان اسمع تماما الملعب كله الغناء اسمي والتصفيق. لقد استقبلوني كما كنت العب هناك لسنوات عديدة لقد كانوا يقدرونني منذ الأيام الاولي في إيطاليا وقد نمت شعبيتي كثيرا. عندما غادرت بولندا علي الملف الشخصي انستجرام كان لي 5000 متابعين ، والآن انا املك مليون ونصف. لقد أصبحت ذو شعبية ضخمة ، ولكن الشيء الأكثر اهمية هو كره القدم. انا أقدر المشجعين الذين يريدون التقاط الصور معي ".