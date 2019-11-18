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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغازل نجم دينامو زغرب لتدعيم الهجوم والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
يسعى فريق برشلونة الإسباني لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، حيث الاستمرار بالمنافسات والصراع عليها بقوة من أجل عودة الألقاب للقلعة الكتالونية.
وتشير صحيفة "سبورت" الكتالونية لنية برشلونة بشراء اللاعب برونو بيتكوفيتش، الذي قدم أداء مميز مع بلاده السبت الماضي أمام سلوفاكيا بتصفيات يورو ٢٠٢٠.
وأوضحت الصحيفة عن وجود "إيريك أبيدال" نجم الفريق السابق والسكرتير الفني للبلوجرانا الحالي، الذي كان يشاهد اللاعب عن قرب للاستقرار بالقرار النهائي حول شراء برونو من عدمه.
وكان بيتكوفيتش، قظ أحرز هدف كرواتيا الثاني بشباك سلوفاكيا، حتى يقنع اللاعب المسؤولين بإمكانياته ويؤكد أحقيته بالتواجد لدى البرسا خلال الفترة المقبلة.
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