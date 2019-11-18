الأزمات تلاحق ليفربول في فترة التوقف

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ضربت الإصابات صفوف نادى ليفربول الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولى وهو ما يهدد مسيرة الريدز عند استئناف المسابقات المحلية .

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وتعرض قائد الفريق هيندرسون الي اصابة مع منتخب بلاده انجلترا قد تبعده عن المباراة القادمة مع ليفربول امام كريستال بالاس ، ولا يزال يعاني نجم الفريق محمد صلاح من اصابته في الكاحل التي لم تتحسن بعد .

وتعرض الظهير الايسر لليفربول ريبرتسون لاصابة مع منتخب بلاده اثناء التوقف الدولي بعد المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب ويعول عليه المدرب الالماني يورجن كلوب كثيرا في العديد من المباريات الهامة للفريق .

ولا يزال المدافع الكاميروني ماتيب يعاني من الاصابة وانضم اليه المدافع الانجليزي جو جوميز الذي تعرض الي الاصابة مع المنتخب الانجليزي