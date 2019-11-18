شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اللقاء المنتظر.. «منتخب 23» لا يعرف الخسارة أمام جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخبها الأوليمبى أمام نظيره الجنوب إفريقى، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

المباراة تعد حاسمة وفاصلة فى صعود الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الإفريقية مباشرة إلى طوكيو. شباب الفراعنة عبروا إلى نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاماً فى نسخة 2011 بالمغرب عبر بوابة المنتخب الجنوب إفريقى، حيث التقى الطرفان فى مباراة فاصلة وحاسمة على البطاقة الثانية للصعود من المجموعة، واستطاع منتخبنا الأوليمبى يومها الانتصار بهدفين حملا توقيع كل من محمد الننى ومروان محسن، تحت قيادة فنية لهانى رمزى.

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وعلى المستوى الودى تقابل منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الأوليمبيان قبل انطلاق أمم إفريقيا الجارية فى مناسبتين بالقاهرة، ولم يتمكن منتخب «الأولاد» من الفوز على نظيره المصرى تحت قيادة مديره الفنى شوقى غريب، فحسم التعادل الإيجابى اللقاء الأول بنتيجة 1-1، قبل أن يقود رمضان صبحى منتخبنا الأوليمبى للانتصار فى الودية الثانية.

وتأمل جماهير الكرة المصرية أن يرد شباب الفراعنة الاعتبار أمام جنوب إفريقيا، عقب خسارة المنتخب الأول أمام «الأولاد» فى ربع نهائى أمم إفريقيا 2019 التى احتضنتها مصر فى الصيف الماضى. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبى إلى نصف نهائى النسخة الجارية عقب حصد 5 نقاط من تعادلين سلبيين وفوز وحيد، حيث يمتلك «الأولاد» أقوى خط دفاع فى البطولة بدون أى أهداف سكنت شباكهم على مدار المباريات الثلاث.

بينما صعد منتخبنا الوطنى إلى الدور قبل النهائى بعدما تصدر مجموعته وحقق العلامة الكاملة بالفوز فى مبارياته الثلاث، حيث يعتبر شباب الفراعنة أصحاب أقوى خط هجوم فى المسابقة بـ6 أهداف مقابل 3 سكنت شباكهم، ويحتل مصطفى محمد نجم هجوم منتخبنا صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف.