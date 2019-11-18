البدري يواصل سقطاته مع مصر ويتعثر أمام جزر القمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

انتهت مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بين مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي في ثاني التجارب الرسمية لحسام البدري مع الفراعنة.



مبارة مصر ضد جزر القمر

بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة ضد جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف .

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خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا

بدأ المنتخب المصري المباراة بحماس عالي في أول خمسة دقائق حيث سيطر الفراعنة على منطقة وسط الميدان ، ولكن سرعان ما انقلب الحال بسيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللقاء وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطيرة لمنتخب جزر القمر ولكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة ، بينما كانت فرصة الفراعنة الأخطر عن طريق المهاجم محمود عبد المنعم كهربا حيث ممر له تريزيجيه الكرة في الدقيقة 20 على حدود منطقة الجزاء ليسددها في عارضة حارس أصحاب الأرض.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني كثيرا عن الشوط الأول حيث واصل أصحاب الأرض الضغط العالي على الفراعنة ولولا براعة محمد الشناوي لتكبد الفراعنة الهزيمة الأولي في التصفيات .

ترتيب المجموعة السابعة

بهذا التعادل احتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على منتخب توجو في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين بعد التعادلين المخيببن أمام كينيا 1-1 في الجولة الأولى على ملعب برج العرب وتعادل اليوم أمام جزر القمر.