تين كات يرفض الوديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي تين كات، خوض أي لقاء ودي خلال فترة التوقف الحالية المتزامنة مع التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وفضل المدرب تكثيف التدريبات وزيادة الإعداد البدني واللياقي وتخصيص حصص صباحية ومسائية على الرغم من النقص العددي، نظير استدعاء 7 لاعبين للمنتخب الأول الذي يواجه نظيره منتخب باراجواي اليوم وديا في الرياض، وهم: فواز القرني وأمين بخاري وزياد المولد وعبدالعزيز البيشي وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد وهارون كمارا.

وستغادر بعثة الفريق الأول اليوم إلى الدمام تأهبا لمواجهة الاتفاق مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ينتظر الجهاز الفني التحاق اللاعبين الدوليين بالبعثة بعد الفراغ من المهمة مع المنتخب.

على صعيد آخر، تجتمع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مساء اليوم بمجموعة من الإعلاميين في مقر النادي لاستعراض رؤية الإدارة في المرحلة المقبلة، والاستماع لمرئيات ومقترحات المدعوين.