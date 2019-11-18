السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نيبال والكويت 12 ظهرا

أوزبكستان وفلسطين 03:00م

ماليزيا وإندونيسيا 03:45 م

فيتنام وتايلاند 04:00 م

العراق والبحرين 05:00 م

سوريا والفلبين 05:00 م

أفغانستان وقطر 05:00 م

عمان والهند 06:00 م

اليمن وسنغافورة 06:00 م

الأردن وتايبيه 07:00 م

لبنان وكوريا الشمالية08:00 م



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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم بتصفيات آسيا للمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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