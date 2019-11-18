يابانيون يساندون الهلال ضد أوراوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

لم تعد ظاهرة تشجيع الفريق الخصم القادم من دولة أخرى، حكرا على الملاعب العربية التي اشتهرت بعض جماهيرها بذلك، حيث انتقلت إلى اليابان من خلال إظهار جماهير يابانية ميولها للهلال ودعمه في مباراته المرتقبة أمام أوراوا الياباني الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك من خلال مشاركتها في استقبال البعثة لحظة وصولها العاصمة اليابانية أمس الأول، حيث احتشدت جماهير في صالة الوصول مرتدية قمصان الهلال وكذلك الشالات، ووقفت إلى جانب أعضاء الأندية الطلابية السعودية الذين تواجدوا في المطار تزامنا مع وصول الطائرة الخاصة بالفريق.

وعلى صعيد أوراوا فقد أغلق تدريباته عن الإعلام والجماهير خوفا من تسرب أسلوبه وخططه للنهائي، خاصة بعد أن بذل مدربه جهودا كبيرة طيلة الأيام الماضية لتحفيز اللاعبين لكسب اللقاء وخطف اللقب القاري.

العودة ينصح بكنو

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عد المدرب الوطني الذي سبق له تدريب الهلال، عبدالعزيز العودة سفر الفريق إلى اليابان قبل المواجهة بأسبوع، تخطيطا جيدا من الإدارة والجهاز الفني لإكساب اللاعبين فترة للراحة جراء الرحلة الطويلة من الرياض إلى طوكيو.

وقال «اللاعبون يحتاجون لهذه الراحة قبل خوض النزال الصعب، كما أنهم بحاجة للتأقلم مع الأجواء، إضافة إلى أن السفر المبكر سيبعدهم عن الضغط المحلي من قبل الإعلام والجماهير ويمنحهم فرصة لزيادة التركيز».

وأكد العودة أن برودة الطقس في طوكيو ووصول درجة الحرارة إلى 12 درجات مئوية، لن تكون عائقا أمام الهلال.

وحول نصيحته للمدير الفني رازفان لوشيسكو من حيث التشكيلة، قال «أتمنى أن يشرك محمد كنو منذ البداية في ظل وجود أطراف دفاعية هجومية لأوراوا، كما أتمنى أن يحتفظ بالإيطالي سبيستيان جوفينكو كورقة رابحة متى احتاجها في تغيير مسار المباراة كونه أحد العناصر المؤثرة في خارطة الفريق».

لماذا بكر الهلال المغادرة لليابان؟