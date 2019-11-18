الأخضر يتهيأ لخليجي 24 باستضافة الباراجواي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستغل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عدم خوضه مباراة في مجموعته الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك أيام الفيفا، في مواجهة منتخب الباراجواي وديا في الـ7:30 مساء اليوم باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

كما تدخل المباراة في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس الخليج الـ24 التي تنطلق الثلاثاء المقبل في الدوحة.

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ويخوض الأخضر المواجهة وسط غياب 7 عناصر مؤثرة يشكلون العمود الفقري في التشكيلة الرئيسة وجميعهم من فريق الهلال الذي غادر إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادا لملاقاة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا الأحد المقبل، إلا أن هذا الغياب ربما يساعد المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد على اكتشاف أسماء جديدة قادرة على مساعدة الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وينتشي الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات بفوزه الثمين الخميس الماضي على منتخب أوزبكستان في طشقند 3-2 بعد أن كان خاسرا 1-2 قبل دقائق معدودة على نهاية المباراة.

أما منتخب الباراجواي الذي تغلب على بلغاريا 1-0 وديا الخميس الماضي، فيسعى مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريزو إلى تحقيق فوز جديد، ومنح الفرصة لوجوه لم تسنح لها فرص المشاركة في المباراة الماضية في إطار الاستعدادات لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

لقاء اليوم رقم 23 للأخضر أمام المنتخبات اللاتينية، حيث لم يفز إلا على الأوروجواي عام 2002 بنتيجة 3-2

المواجهة هي الثالثة بين المنتخبين، اللقاء الأول انتهى 0-0، والثاني 1-1

آخر مباراة للأخضر باستاد الأمير فيصل بن فهد كانت في سبتمبر 2018 عندما تعادل مع بوليفيا وديا 2-2

آخر تصنيف للمنتخب السعودي المركز الـ67

آخر تصنيف لمنتخب الباراجواي المركز الـ41

محمد البريك

ياسر الشهراني

سلمان الفرج

عبدالله عطيف

سالم الدوسري

هتان باهبري نواف العابد

طلال عبسي

علي لجامي

سلطان الغنام

مختار علي

عبدالمجيد السواط

محمد الكويكبي

تركي العمار