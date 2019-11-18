شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يضع حلمى طولان فى ورطة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، عن توظيف لاعب فى مركز الظهير الأيسر، وذلك بعد انضمام الصاعد عبد الله عادل لمنتخب الشباب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 21 من شهر نوفمبر الجارى إلى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

ويغيب الظهير الصاعد عن إنبى فى مواجهة الزمالك التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى وبهذا لن يكون أمام حلمى طولان المدير الفنى لإنبى سوى توظيف لاعب جديد فى هذا المركز، حيث يعانى من أزمة به نتيجة إصابة أحمد عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى بجانب إصابة عبد الرحمن عامر لاعب الوسط، الذى تم توظيفه بهذا المركز أيضا بإصابة فى العضلة الضامة، وكان طولان ينوى الاعتماد على الظهير الصاعد ولكن جاء انضمامه لمنتخب الشباب ليقف أمام ذلك.

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و فتح "طولان" مجددا ملف ضم ظهير أيسر فى الانتقالات المقبلة خلال شهر يناير المقبل، ودخل مسئولو النادى فى مفاوضات مع محمد ناصف الظهير الأيسر السابق للفريق لإعادته فى ظل صعوبة استقدام عمرو الحلوانى ظهير الفريق السابق من حرس الحدود لحاجة فريقه الحالى إلى جهوده.