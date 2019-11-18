شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه المزدوجة في مباراة مصر وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي لإصابة مزدوجة خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وعلم "الخليج 365"، أن محمود تريزيجيه أصيب بشد في العضلة الخلفية مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، وفضل التحامل على نفسه من أجل إكمال اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى في العضلة الضامة بالدقيقة 85 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن يخضع محمود تريزيجيه لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد المحدد لها الاثنين المقبل بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 11 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ 13 بفارق 4 نقاط.