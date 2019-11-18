شكرا لقرائتكم رمضان صبحى لجماهير مصر: مستنينكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى، رسالة لجمهور مصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ونشر العفيجى صورة لكتيبة المنتخب وكتب عليها "مستنينكم" فى إشارة منه لحضور الجماهير غدا فى لقاء المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا.

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ويواجه المنتخب الأولمبى، نظيره جنوب أفريقيا فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء فى دور قبل النهائى لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بالقاهرة، والتى يتأهل فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

ويمر رمضان صبحى بفترة توهج مع المنتخب بعدما استطاع قيادة الفريق للدور قبل النهائى بمساهمته فى بناء الهجمات وإحراز الهدف الثانى فى مرمى غانا فى الجولة الثانية لدور المجموعات فى اللقاء الذى انتهى لصالح المنتخب 3 / 2 .