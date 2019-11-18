شكرا لقرائتكم رئيس جمهورية جزر القمر يودع بعثة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.
بهذه النتيجة حافظ جزر القمر على تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المركز الثانى مؤقتا منتظرا نتيجة كينيا وتوجو فى السادسة مساء اليوم بنفس المجموعة.
وعقد رئيس جزر القمر جلسة سريعة مع جمال محمد على رئيس بعثة الفراعنة قبل المغادرة، كما أصر السفير المصرى على مرافقة البعثة لحين استقلال طائرة العودة إلى مصر.
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